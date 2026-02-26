Enthüllt: BVB lehnte Musiala-Transfer ab

Am Samstag (18:30 Uhr) steigt in der Bundesliga der Klassiker zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern. Bei den Gästen mit von der Partie sein wird dann auch wieder Jamal Musiala. Um den 23-jährigen Offensivstar kommt ausgerechnet kurz vor dem Duell eine brisante Geschichte ans Licht.

Vor dessen Wechsel aus der Jugend des FC Chelsea nach München im Jahr 2019 beschäftigten sich laut einem Bericht der ‚tz‘ auch die BVB-Scouts intensiv mit dem filigranen Rechtsfuß. Musiala sei regelmäßig von den Talentespähern der Schwarz-Gelben beobachtet worden und wusste diese mit seiner Technik zu beeindrucken.

Bellingham statt Musiala

Die Dortmunder hatten zur selben Zeit allerdings mit Jude Bellingham einen weiteren verheißungsvollen Youngster konkret ins Auge gefasst. Der heute 22-jährige Mittelfeldmann spielte zu diesem Zeitpunkt bei Birmingham City und lief gemeinsam mit Musiala für die englische Nachwuchsnationalmannschaft auf.

Der BVB traute nach informationen der ‚tz‘ Bellingham früher den Sprung zu den Profis zu als Musiala, den man an der Strobelallee „in puncto Reife und Körperlichkeit“ im Nachteil sah. Daher habe sich die Borussia gegen Musiala und für Bellingham entschieden.

Die Bemühungen um den heutigen Star von Real Madrid, an dem laut Bericht seinerzeit auch die Bayern Interesse zeigten, seien dann von den Dortmundern intensiviert worden. Letztendlich schnappte sich der Ruhrpottklub Bellingham im Sommer 2020 für rund 30 Millionen Euro, drei Jahre später folgte bekanntlich der Verkauf an Real für satte 127 Millionen.

Musiala per Zufall zu den Bayern

Musiala landete schließlich bereits 2019 per Zufall in München. Während der Gespräche um Chelsea-Profi Callum Hudson-Odoi (25/heute Nottingham Forest), der zu der Zeit wie der DFB-Star von Bruder Bradley Hudson-Odoi vertreten wurde, ergriff der deutsche Rekordmeister die Möglichkeit, Musiala lediglich für eine Ausbildungsentschädigung von 250.000 Euro an Bord zu holen.

Der Edeltechniker nahm analog zu Bellingham eine steile Entwicklung und hat sich bei den Bayern zu einem der Gesichter des Vereins und zum absoluten Schlüsselspieler in der Offensive gemausert. Insgesamt kommt der gebürtige Stuttgarter für den FCB bis dato auf 65 Tore und 41 Vorlagen in 215 Einsätzen.