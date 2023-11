Nein zu Saudi-Arabien: Morata erklärt sich

Álvaro Morata hat sich im Sommer aus sportlichen Gründen gegen einen Abschied von Atlético Madrid entschieden. Die spanische Radiosendung ‚Radioestadio Noche‘ zitiert den Torjäger: „Ich habe nicht daran gedacht, zu saudischen Klubs zu gehen. Es war ein großes Angebot, aber nicht 50 Millionen Euro, wie in der Presse behauptet wurde. Ich wollte bei Atlético bleiben und hier Titel gewinnen. Außerdem wollte ich meinen Platz in der spanischen Nationalmannschaft nicht verlieren.“

Bei den Rojiblancos wird man sich über die Entscheidung des 31-Jährigen freuen. Wettbewerbsübergreifend war Morata in der laufenden Saison in 15 Einsätzen an ebenso vielen Toren direkt beteiligt (zwölf Treffer, drei Vorlagen). Der spanische Nationalspieler gehört entsprechend zu den Leistungsträgern der Mannschaft.