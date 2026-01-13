Menü Suche
SGE ausgestochen: Leipzig sichert sich Sani

von Martin Schmitz - Quelle: Sky
Sani Suleiman im Trikot der nigerianischen U20-Nationalmannschaft @Maxppp

RB Leipzig steht kurz vor der Verpflichtung von Suleiman Sani. Laut ‚Sky‘ befindet sich der 19-Jährige gegenwärtig bereits zum Medizincheck in Leipzig. Im Laufe des Tages werde der Flügelstürmer seinen Vertrag bei den Sachsen unterzeichnen. Dem Bezahlsender zufolge überweist RB fünf Millionen Euro plus bis zu einer weiteren Million an Boni an den slowakischen Klub AS Trencin.

Im Sommer 2024 war Sani aus Nigeria in die Slowakei gewechselt und hat in der Folge mit seinen guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Neben Leipzig waren auch einige andere europäische Klubs an dem U20-Nationalspieler interessiert. Auch Eintracht Frankfurt hatte ein Auge auf den Youngster geworfen, geht nun aber leer aus.

