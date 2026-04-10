Larsson reagiert auf heikle SGE-Gerüchte

Hugo Larsson (21) strebt nach eigenen Angaben keinen Sommer-Abschied von Eintracht Frankfurt an. Im vereinseigenen Interview reagiert der Mittelfeldspieler deutlich auf die zuletzt kursierenden Aussagen, laut denen er die Hessen verlassen will: „Bei diesem Thema handelt es sich um ein großes Missverständnis in dem, was zu lesen war. Ich bin total zufrieden mit meiner Situation bei Eintracht Frankfurt. Der Verein und ich haben das im vergangenen Jahr unterstrichen, als wir meinen Vertrag sehr frühzeitig und langfristig verlängert haben.“

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Weiter betont Larsson: „Ich habe vor, nicht nur kurz, sondern eine lange Zeit in Frankfurt zu bleiben. Denn ich bin sehr glücklich im Verein und in der Stadt und identifiziere mich sehr mit den Menschen. Zudem habe ich nach wie vor das Gefühl, mich hier entwickeln zu können, um tagtäglich sowohl sportlich als auch menschlich weiter zu reifen. Die genannten Berichte zu lesen, war für mich kein Spaß, weil sie nicht der Wahrheit entsprachen. Das gehört vielleicht zur Fußballrealität einfach dazu.“