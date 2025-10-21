„Neuer Anlauf“: Toppmöller erklärt Santos-Problematik

Dino Toppmöller, Trainer von Eintracht Frankfurt, nimmt Torhüter Kauã Santos aus der Schusslinie. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel am Mittwoch (21 Uhr) gegen den FC Liverpool erklärte der 44-Jährige seine Entscheidung, ab sofort wieder auf Michael Zetterer (30) zu setzen. „Gerade ist der Moment, dass Kauã noch mal einen neuen Anlauf nimmt und alles verarbeitet, was zuletzt passiert ist. Wir haben nicht vor, daraus ein Hop-On-Hop-Off-Spiel zu machen und werden mit Zetti in das Spiel morgen gehen und in die nächsten Wochen“, so Toppmöller. In den vergangenen fünf Partien mit Santos kassierte die SGE 18 Gegentore, gegen den SC Freiburg (2:2) patzte er kurz vor Schluss folgenschwer.

„Die Anzahl der Gegentore zuletzt war zu hoch, das hatte aber nicht ganz so viel mit dem Torwart zu tun. Es geht immer ums Kollektiv, das wird auch morgen und in den nächsten Wochen das Entscheidende sein“, so der Trainer weiter. Das Kollektiv wird in den kommenden Spielen somit aber mit Zetterer als Nummer eins versuchen, die Defensive zu stabilisieren. Der ehemalige Bremer war zu Beginn ein sicherer Rückhalt bei den Adlerträgern. Als Santos nach seinem Kreubandriss wieder fit war, musste Zetterer das Feld räumen. Jetzt folgt die Rolle rückwärts.