Real Sociedad kündigt Kubo-Transfer an

Takefusa Kubo wird aller Voraussicht nach bald offiziell ein Spieler von Real Sociedad sein. Wie der Klub aus San Sebastián mitteilt, landete der Japaner am gestrigen Abend am Hondarribia Flughafen, wo ihn die Klubverantwortlichen Roberto Olabe (Sportdirektor) und Erik Bretos (Head of Recruitment) in Empfang nahmen.

Heute soll der japanische Flügelspieler den obligatorischen Medizincheck absolvieren. Bei erfolgreichem Abschluss steht für den 21-Jährigen die Vertragsunterzeichnung auf dem Plan, bevor der spanische Erstligist den Nationalspieler als Neuzugang präsentieren will.