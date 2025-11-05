Ablösefreier Transfer: Sancho-Abschied besiegelt?

Erneut ist Jadon Sancho (25) verliehen, erneut gelingt es dem Außenstürmer nicht, durchzustarten. Drei Teileinsätze in der Liga sammelte Sancho seit seinem Wechsel zu Aston Villa, eine Torbeteiligung fehlt dabei ebenso wie in den drei weiteren Auftritten in EFL Cup und Europa League.

Eine Kaufoption gibt es nicht, und so dürfte nach Leihen beim FC Chelsea und bei Borussia Dortmund auch das Gastspiel bei Aston Villa im Sommer wieder enden, sollte es nicht doch noch zu einer Leistungsexplosion kommen.

Bei Manchester United hat man diese wohl schon abgeschrieben. Laut ‚Talksport‘ planen die Red Devils nicht mehr mit Sancho. Per Option könnte United den am Saisonende auslaufenden Vertrag zwar noch einmal verlängern – stattdessen gehe die Tendenz jedoch eindeutig dahin, das Top-Gehalt einzusparen und Sancho ablösefrei ziehen zu lassen.

Für 85 Millionen Euro war der Engländer zur Saison 2021/22 von Borussia Dortmund nach Manchester gekommen. Der Durchbruch blieb verwehrt, die Karriere des Hochveranlagten geriet gewaltig ins Stocken. Wie und wo es für Sancho in der nächsten Saison weitergeht, ist nicht absehbar.