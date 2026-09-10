Kovac plant die BVB-Revolution – Gut so!

Unter Niko Kovac blüht Borussia Dortmund wieder auf. Auch wenn der erste Bundesliga-Heimspielsieg gegen den Hamburger SV (2:0) vom Kreuzbandriss von Giannis Konstantelias (23), der erste Heimsieg in der Champions League gegen den FC Villarreal (3:2) vom Schockmoment um Konstantinos Karetsas (18) überlagert wurde, ist die neue Stimmung auf den Rängen fast greifbar: Der Hurra-Fußball ist zurück im Signal Iduna Park, der BVB begeistert wieder mit Spektakel-Fußball.

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Vorwerfen muss man den Schwarz-Gelben zwar, dass sie noch in keinem Spiel zwei starke Halbzeiten aneinanderreihen konnten – gegen den HSV war es die erste Hälfte, gegen die Spanier vor allem die zweite. Und bei der TSG Hoffenheim ist die Kovac-Elf erst nach dem 0:2-Rückstand aufgewacht. Die vom Cheftrainer angestoßenen Veränderungen geben allerdings Grund zur Hoffnung, dass das schwarz-gelbe Spektakel weiter zunehmen wird.

Kovac lässt den Doppelsturm von der Leine

Kovac macht keinen Hehl daraus, dass er zukünftig häufiger mit Serhou Guirassy (30) und Fábio Silva (24) Seite an Seite plant. „Man sieht, dass wir dieses System mit zwei Stürmern genauso gut spielen können“, weiß der Kroate. Die ‚Bild‘ sieht darin nicht weniger als eine „Revolution“. Die Vorteile nennt Kovac gleich mit: „Wir haben dort Flexibilität, Variabilität.“

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Das Villarreal-Spiel zeigt, wie fruchtbar die Zusammenarbeit der beiden Torjäger sein kann. Silva sprühte nach seiner Einwechslung nur so vor Spielfreude und Offensivdrang. Und Guirassy profitierte von dem Joie de Vivre seines kongenialen Nebenmannes. Eine Schwalbe macht aber noch keinen Frühling und eine Aufstellung mit zwei Stürmern keine Revolution.

Die Flexibilität und Variabilität erstreckt sich aber nicht nur auf die vorderste Front. Die Aufstellung gegen das Gelbe U-Boot veranschaulichte, dass Kovac auch dahinter auf mehr Variation setzt. Statt zwei zentrale Mittelfeldspieler und zwei etatmäßige Offensivspieler hinter beziehungsweise neben Guirassy aufzubieten, stellte der Übungsleiter mit Joey Veerman (27), Felix Nmecha (25) und Marcel Sabitzer (32) drei Spieler aus der Zentrale auf.

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Der BVB ist schwerer auszurechnen

Bis zum Anpfiff wusste niemand genau, ob Nmecha oder doch eher Sabitzer den offensiveren Part mimen würde. Es war der Österreicher. Nmecha war sowohl defensiv als auch offensiv zu finden, Neuzugang Veerman zog sehenswert die taktischen Fäden. Gegen den Ball fädelten sich die Drei oft auf einer Linie auf. Das ist die Flexibiltät, die den BVB schwerer ausrechenbar macht.

Lediglich die Dreierkette ist für Kovac sakrosankt und wird nicht angefasst. Seit nunmehr fast eineinhalb Jahren ist die Viererkette im Giftschrank verschwunden, beim letzten Mal ging man in der Königsklasse im Viertelfinal-Hinspiel beim FC Barcelona mit 0:4 baden. Selbst größte personelle Engpässe ändern daran nichts. Zur Not wurde sogar Außenverteidiger Daniel Svensson (24) zum dritten Innenverteidiger umfunktioniert. Durch die Rückkehr von Nico Schlotterbeck (26) und Ramy Bensebaini (31) werden derlei Improvisation erstmal wieder obsolet.