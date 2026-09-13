Neuer Gladbach-Trainer: Erste Entscheidung gefallen

Wer folgt bei Borussia Mönchengladbach auf Eugen Polanski? Klar ist: Co-Trainer Jan-Moritz Lichte, seit dieser Saison im Amt, übernimmt interimsweise und könnte am Samstag gegen seinen Ex-Klub Mainz 05 an der Seitenlinie stehen.

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Spätestens danach soll aber ein neuer Chefcoach kommen. Das berichten ‚Rheinische Post‘ und ‚kicker‘ übereinstimmend – der klare Plan sei, dass Lichte wieder ins zweite Glied rücken wird.

Wer soll neuer Gladbach-Trainer werden? Christian Eichner Ole Werner Horst Steffen Alexander Blessin Bo Henriksen ein anderer Trainer Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Als mögliche Polanski-Nachfolger werden Christian Eichner (zuletzt Karlsruher SC), Ole Werner (zuletzt RB Leipzig), Horst Steffen (zuletzt Werder Bremen) und Alexander Blessin (zuletzt St. Pauli) gehandelt. Der ‚kicker‘ bringt außerdem Bo Henriksen ins Spiel, der bis Anfang Dezember bei Mainz 05 auf der Bank saß.