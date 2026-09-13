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Neuer Gladbach-Trainer: Erste Entscheidung gefallen

Bei Borussia Mönchengladbach läuft die Suche nach einem neuen Trainer. Eine erste Entscheidung scheint schon gefallen zu sein.

von David Hamza - Quelle: Rheinische Post | kicker
1 min.
Rouven Schröder bei seiner ersten Pressekonferenz für Borussia Mönchengladbach @Maxppp

Wer folgt bei Borussia Mönchengladbach auf Eugen Polanski? Klar ist: Co-Trainer Jan-Moritz Lichte, seit dieser Saison im Amt, übernimmt interimsweise und könnte am Samstag gegen seinen Ex-Klub Mainz 05 an der Seitenlinie stehen.

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Spätestens danach soll aber ein neuer Chefcoach kommen. Das berichten ‚Rheinische Post‘ und ‚kicker‘ übereinstimmend – der klare Plan sei, dass Lichte wieder ins zweite Glied rücken wird.

Wer soll neuer Gladbach-Trainer werden?
- Ende in 1 Tag
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Als mögliche Polanski-Nachfolger werden Christian Eichner (zuletzt Karlsruher SC), Ole Werner (zuletzt RB Leipzig), Horst Steffen (zuletzt Werder Bremen) und Alexander Blessin (zuletzt St. Pauli) gehandelt. Der ‚kicker‘ bringt außerdem Bo Henriksen ins Spiel, der bis Anfang Dezember bei Mainz 05 auf der Bank saß.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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