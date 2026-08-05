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Bundesliga

Medizincheck: Köln vor Überraschungstransfer

Der 1. FC Köln steht vor der Verpflichtung eines vielversprechenden Talents. Gil Neves wird heute den Medizincheck absolvieren.

von Lukas Weinstock - Quelle: Sky
3 min.
Thomas Kessler steht beim 1. FC Köln in der Verantwortung @Maxppp

Der 1. FC Köln investiert in die Zukunft. Nach Informationen von ‚Sky‘ haben sich die Domstädter mit Benfica Lissabon über einen Wechsel von Nachwuchstalent Gil Neves geeinigt.

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Der 18-Jährige werde heute für die medizinischen Untersuchungen in Köln erwartet. Besteht er diese, wird Neves dem Bezahlsender zufolge einen bis 2029 datierten Vertrag unterzeichnen.

Für den offensiven Mittelfeldspieler zahlt der FC laut ‚Sky‘ eine sechsstellige Ablösesumme. Im Gegenzug sichert sich Benfica eine beträchtliche Weiterverkaufsbeteiligung. In Lissabon kam Neves zuletzt für die U23 zum Einsatz, beim Bundesligisten soll er mit den Profis trainieren, voraussichtlich aber Spielpraxis im Regionalligateam sammeln.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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