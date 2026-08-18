Millionen-Option: Juventus holt Vicario

Der neue Torhüter von Juventus Turin heißt Guglielmo Vicario. Wie die Bianconeri mitteilen, wechselt der 29-Jährige auf Leihbasis von Tottenham Hotspur nach Italien. Im Anschluss kann Juve den Rechtsfuß laut offiziellen Angaben für acht Millionen Euro verpflichten.

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Ufficiale | Guglielmo Vicario è un nuovo giocatore della Juventus ⚪️⚫️



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Vicario kehrt damit nach drei Jahren in England wieder in seine Heimat zurück, wo er vor seinem Engagement in London seine gesamte Karriere verbracht hatte. Die Spurs holten den fünfmaligen Nationalspieler für 18,5 Millionen Euro. In den vergangenen Spielzeiten war Vicario Stammtorhüter, enttäuschte aber zuletzt.