SV Werder: Füllkrugs Saison gelaufen?

Niclas Füllkrug wird in dieser Saison womöglich nicht mehr zum Einsatz kommen. Die Wadenverletzung erweist sich als hartnäckiger als vermutet. Trainer Ole Werner bezeichnete die Rückkehr seines Torjägers zwar als „eine Frage der Zeit“. Andererseits habe man bei der Behandlung „diese Woche keinen Schritt nach vorne machen können“. Am Sonntag (17:30 Uhr) wird Füllkrug gegen RB Leipzig definitiv noch nicht einsatzbereit sein.

In Bremen hoffen sie nun, dass es für die Partie gegen den 1. FC Köln oder zumindest für das letzte Saisonspiel gegen Union Berlin reicht. Ansonsten bliebe das 1:1 gegen Mainz 05 am 8. April womöglich Füllkrugs letzter Einsatz in grün-weiß. Die Hinweise auf einen Vereinswechsel im Sommer haben sich über die vergangenen Wochen verdichtet.

