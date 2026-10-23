Conte positioniert sich auf dem Markt

Antonio Conte hat sich zu den Gerüchten um seine Person geäußert und klargestellt, dass er sich derzeit mit keinem Verein in fortgeschrittenen Verhandlungen befindet. Dies teilte er am heutigen Freitag in einer ausführlichen Stellungnahme in seiner Instagram-Story mit. Besonders häufig wird der 57-jährige Italiener derzeit mit Manchester United in Verbindung gebracht.

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Eine Einigung mit dem kriselnden Premier-League-Klub scheint jedoch vorerst nicht in Sicht. Das stellte Conte in seiner Mitteilung unmissverständlich klar: „Angesichts der zahlreichen Spekulationen, die von verschiedenen Medien in Italien und im Ausland veröffentlicht wurden, halte ich es für angebracht, mich zu äußern, um Klarheit zu schaffen. […] Mein Name wurde mit zahlreichen Vereinen in Verbindung gebracht. Derzeit befindet sich jedoch keine Verhandlung in einer fortgeschrittenen Phase“. Eine schnelle Zukunftsentscheidung will Conte nicht treffen: „Ich werde mir die notwendige Zeit nehmen, um abzuwägen, wie und wann ich ins Trainergeschäft zurückkehren möchte.“