Kontaktaufnahme: Neuer Bayern-Anlauf bei Barcola?

Am gestrigen Mittwoch schied der FC Bayern im Halbfinale gegen Paris St. Germain (5:6) aus der Champions League aus. Ein Akteur, der dabei weniger im Rampenlicht stand, war Bradley Barcola. Dem 23-Jährigen bleibt im Pariser Starensemble oft nur die Jokerrolle, weshalb er mit seiner Situation unzufrieden ist.

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Ausgerechnet der deutsche Rekordmeister möchte aus dieser Situation Kapital schlagen. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat sich Sportvorstand Max Eberl in den vergangenen Tagen erneut nach Barcola erkundigt. Aktuell sei ein Deal für den FCB angesichts der Pariser Forderungen von über 90 Millionen Euro aber nicht stemmbar, so der Bezahlsender.

Schon im vergangenen Sommer waren die Münchner an Barcola interessiert, PSG wollte den Ausnahmekönner jedoch nicht abgeben. Laut ‚Sky‘ ist ein Wechsel in diesem Jahr aber grundsätzlich möglich.

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Starke Konkurrenz

Barcolas Vertrag in der französischen Hauptstadt läuft bis 2028. Neben dem deutschen Meister sind dem Bericht zufolge auch der FC Barcelona, der FC Liverpool und der FC Arsenal am Linksaußen interessiert. Insbesondere die Gunners befassen sich „sehr konkret“ mit dem französischen Nationalspieler.