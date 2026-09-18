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UEFA Nations League

Italien beruft Nürnberg-Star Zoma

von Lukas Hörster - Quelle: Sky Italia
Mohamed Ali Zoma klatscht mit Miroslav Klose ab @Maxppp

Mohamed Alì Zoma (22) vom 1. FC Nürnberg wird eine große Ehre zuteil. Wie ‚Sky Italia‘ berichtet, wird der Name des Torjägers am heutigen Freitag im offiziellen Aufgebot der italienischen Nationalmannschaft für die anstehenden Nations League-Spiele auftauchen.

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Zoma war im Sommer 2025 vom italienischen Drittligisten UC AlbinoLeffe zum Club gewechselt und schoss seitdem 19 Tore in 35 Spielen. Zahlreiche Interessenten klopften bereits an, der FCN forderte im Sommer jedoch stolze 20 Millionen Euro Ablöse für Zoma. Diese Summe legte niemand auf den Tisch. Als italienischer Nationalspieler steigt sein Wert weiter.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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