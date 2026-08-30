Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Schalke bestätigt Aouchiche-Deal

von Julian Jasch - Quelle: Sport1
Adil Aouchiche im Schalke-Trikot @Maxppp

Der FC Schalke 04 kann im Fall von Adil Aouchiche (24) zeitnah Vollzug vermelden. Direktor Profifußball Youri Mulder bestätigte in der heutigen ‚Doppelpass‘-Sendung von ‚Sport1‘ die Vertragsverlängerung mit dem algerischen Kreativspieler.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Vernehmen nach bindet sich Aouchiche bis 2030 an die Königsblauen. Aktuell steht er lediglich bis 2027 unter Vertrag.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Schalke 04
Adil Aouchiche

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Schalke 04 Logo FC Schalke 04
Adil Aouchiche Adil Aouchiche
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert