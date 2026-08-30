Schalke bestätigt Aouchiche-Deal

Der FC Schalke 04 kann im Fall von Adil Aouchiche (24) zeitnah Vollzug vermelden. Direktor Profifußball Youri Mulder bestätigte in der heutigen ‚Doppelpass‘-Sendung von ‚Sport1‘ die Vertragsverlängerung mit dem algerischen Kreativspieler.

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Dem Vernehmen nach bindet sich Aouchiche bis 2030 an die Königsblauen. Aktuell steht er lediglich bis 2027 unter Vertrag.