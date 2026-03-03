Hannover 96: Bundu-Berater klopft an

Mustapha Bundu kommt bei Hannover 96 nicht mehr wie gewünscht zum Zug. Infolgedessen haben die Berater des 29-Jährigen bereits das Gespräch mit der Sportlichen Leitung des Klubs gesucht. Geschäftsführer Jörg Schmadtke bestätigte gegenüber der ‚Bild‘: „Ja, wir haben einmal Kontakt gehabt.“ Der Austausch zwischen den Parteien sei jedoch „entspannt“ verlaufen. Dennoch verdichten sich die Anzeichen, dass der Flügelspieler die Niedersachsen bereits im Sommer wieder verlassen könnte.

Bundu war erst vor der Saison ablösefrei von Plymouth Argyle zu den Hannoveranern gewechselt. Bis zu seiner Knieverletzung Anfang Dezember gehörte der Nationalspieler von Sierre Leone zum Stammpersonal unter Trainer Christian Titz und steuerte drei Torvorlagen bei. Seitdem ist der Flügelspieler jedoch außen vor: Die Winterneuzugänge Noah Weißhaupt (24) und Elias Saad (26) haben ihm den Rang abgelaufen. Seit dem Jahreswechsel stand der Rechtsfuß lediglich 45 Minuten auf dem Platz.