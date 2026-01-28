Juve macht Ernst bei Schlager

Xaver Schlager könnte es in diesem Jahr ins italienische Piemont verschlagen. Wie ‚Calciomercato.com‘ berichtet, hat Juventus Turin konkrete Verhandlungen mit dem Berater des Österreichers aufgenommen. Einer Vertragsverlängerung bei RB Leipzig soll der Mittelfeldspieler mittlerweile eine Absage erteilt haben.

Juve würde Schlager am liebsten bereits im Winter an Bord holen, was RB aber vermeiden möchte. Mit einem ablösefreien Transfer im Anschluss an die laufende Spielzeit soll sich die Alte Dame aber auch sehr gut anfreunden können. Neben Juve wird auch weiter die AS Rom mit dem 49-fachen Nationalspieler in Verbindung gebracht.