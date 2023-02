Eintracht Frankfurt

Eintracht-Coach Oliver Glasner rotierte in den zurückliegenden Spielen trotz mehrerer englischer Wochen nicht wirklich viel. Einzig in der Innenverteidigung wechselte der Österreicher zwischen Routinier Makoto Hasebe (39) und Allrounder Kristijan Jakic (25). Auch sonst kann Glasner aus dem Vollen schöpfen. Abgesehen von Eric Dina Ebimbe (22) fehlt den Hessen kein Spieler. Für den zuletzt blassen Ansgar Knauff (21) wird wohl Aurélio Buta (26) in die Starelf rücken, der zuletzt gegen Werder Bremen (2:0) eine Pause bekam.

SSC Neapel

Die SSC Nepal befindet sich auf einem echten Höhenflug und ist auf dem bestem Wege, sich in diesem Jahr die Krone des italienischen Ligafußballs aufzusetzen. Auch international zeigten die Neapolitaner, was in ihnen steckt, marschierten ohne Punktverlust durch die Gruppenphase. Besonders das Offensiv-Duo aus Victor Osimhen (24) und Kvicha Kvaratskhelia (22) wird die Eintracht auf die Probe stellen.

