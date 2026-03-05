Serie A
Flamengo: Jardim übernimmt für Luís
Nach der kontroversen Entlassung von Filipe Luís präsentiert Flamengo den Nachfolger auf der Trainerposition. Wie der Klub aus Rio de Janeiro mitteilt, übernimmt ab sofort Leonardo Jardim das Zepter. Der 51-jährige Portugiese wird mit einem Arbeitsvertrag bis Ende 2027 ausgestattet.
Luís feierte mit dem Spitzenteam der brasilianischen Liga zwar einige tolle Erfolge, interne Auseinandersetzungen mit Vereinspräsident Luiz Eduardo Baptista führten jedoch zur Trennung. Jardim ist seit Ende 2025 ohne Klub. Zuvor trainierte er Cruzeiro Belo Horizonte.
