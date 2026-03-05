Menü Suche
Flamengo: Jardim übernimmt für Luís

von Dominik Schneider - Quelle: flamengo.com.br
1 min.
Leonardo Jardim @Maxppp

Nach der kontroversen Entlassung von Filipe Luís präsentiert Flamengo den Nachfolger auf der Trainerposition. Wie der Klub aus Rio de Janeiro mitteilt, übernimmt ab sofort Leonardo Jardim das Zepter. Der 51-jährige Portugiese wird mit einem Arbeitsvertrag bis Ende 2027 ausgestattet.

Flamengo
#Bem-vindo ao Flamengo, Leonardo Jardim.
O treinador assinou contrato nesta quarta-feira (4), com vínculo até dezembro de 2027, e já comandou a atividade no CT George Helal.
Chega acompanhado dos auxiliares António Vieira, José Barros e Diogo Dias.
🎙️ Apresentação à imprensa: quinta (5), após o treinamento da manhã, no CT.
Luís feierte mit dem Spitzenteam der brasilianischen Liga zwar einige tolle Erfolge, interne Auseinandersetzungen mit Vereinspräsident Luiz Eduardo Baptista führten jedoch zur Trennung. Jardim ist seit Ende 2025 ohne Klub. Zuvor trainierte er Cruzeiro Belo Horizonte.

