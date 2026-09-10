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Serie A

Coutinho findet neuen Klub

von Remo Schatz - Quelle: Fabrizio Romano
Philippe Coutinho bei seiner Vorstellung bei Vasco da Gama @Maxppp

Für Philippe Coutinho (34) ist die Arbeitslosigkeit offenbar bald zu Ende. Laut Fabrizio Romano heuert der Brasilianer in seiner Heimat beim FC Santos an. Beide Parteien haben einem Vertrag bis Ende des Jahres zugestimmt. Der Medizincheck ist für den morgigen Freitag geplant.

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Coutinho stand bis Februar bei Vasco da Gama unter Vertrag. Während des zurückliegenden Transfersommers wurde der Spielgestalter bei PAOK Saloniki als Ersatz für Giannis Konstantelias (23) gehandelt, der sich in Richtung Borussia Dortmund verabschiedet hatte. Konkret wurde die Spur aber nicht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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