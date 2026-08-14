Am Mittwochabend legte Borussia Dortmund im Tauziehen um Said El Mala (19) noch einmal nach. Eine Sockelablöse von unter 50 Millionen Euro stellte der BVB dem 1. FC Köln in Aussicht, mit Boni wären über 55 Millionen möglich gewesen. Den Kölnern war das zu wenig – auch diese Offerte lehnte man ab.

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Jetzt hat der BVB offenbar genug vom wochenlangen Kaugummi-Poker. ‚Sky‘ vermeldet, dass Dortmund sich aus den Verhandlungen um El Mala verabschiedet. Die Vereinsbosse sollen einheitlich entschieden haben, die Gespräche zu beenden.

Update (12:13 Uhr): Geschäftsführer Sport Lars Ricken sagt gegenüber der ‚WAZ‘: „Said El Mala ist kein Spieler von Borussia Dortmund und wird es in diesem Sommer auch nicht werden. Wir haben in den vergangenen Tagen offene Gespräche mit den Verantwortlichen des 1. FC Köln geführt, die unser letztes Angebot jedoch abgelehnt haben. Borussia Dortmund wird kein weiteres Angebot mehr unterbreiten und einen Transfer des Spielers nicht weiter verfolgen.“

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Auf welche Personalie die Borussia jetzt umschwenkt, bleibt abzuwarten. Gehandelt wurden zuletzt unter anderem Jadon Sancho (26/vereinslos), Ethan Nwaneri (19/FC Arsenal), Ibrahim Mbaye (18/Paris St. Germain), Giannis Konstantelias (23/PAOK) und Yeremay Hernández (23/Deportivo A Coruña).