Tillman-Deal auf der Zielgeraden

Bayer Leverkusen schaltet im Poker um Malik Tillman einen Gang hoch. Wie Fabrizio Romano berichtet, sind nur noch wenige Details zu klären, bevor der Transfer finalisiert werden kann.

Der 23-Jährige, der bis 2028 an die PSV Eindhoven gebunden ist, tritt in Leverkusen die Nachfolge des zum FC Liverpool abgewanderten Florian Wirtz (22) an. Für die Dienste des US-Amerikaners (22 Länderspiele) überweist die Werkself dem Vernehmen nach 35 bis 40 Millionen Euro.

Unterm Bayer-Kreuz soll dem Offensivakteur die Zukunft gehören. Entsprechend soll Tillman im Rheinland einen Fünfjahresvertrag unterzeichnen, sobald eine Einigung mit der PSV erzielt wurde.