Saudi-Klubs locken auch Azmoun

Die Öl-Milliardäre aus Saudi-Arabien haben nun offenbar auch einen möglichen Neuzugang bei Bayer Leverkusen entdeckt. ‚Sky‘ zufolge weckt Stürmer Sardar Azmoun das Interesse von Vereinen aus dem Wüstenstaat. Von einer zweistelligen Millionen-Ablöse ist die Rede.

Ein hübsches Sümmchen für die Werkself, die den iranischen Angreifer gerne abgeben würde. In seinen eineinhalb Jahren in Leverkusen wollte Azmoun nicht so recht durchstarten. Fünf Treffer und ebenso viele Vorlagen sind zu wenig für die Ansprüche des 28-Jährigen, der sich vor dem Tor allzu oft glücklos präsentierte.

