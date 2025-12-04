Skibbe bleibt in Japan

Michael Skibbe wird aller Voraussicht nach bald schon bei einem neuen Klub anheuern. Laut ‚Sports Hochi‘ steht der deutsche Trainer vor einer Einigung mit Vissel Kobe. Der japanischen Zeitung zufolge müssen nur noch Details ausgehandelt werden, bevor der Deal zwischen den beteiligten Parteien besiegelt werden kann.

Bis zum Saisonende steht Skibbe aber noch bei Sanfrecce Hiroshima unter Vertrag. Dort leistete der 60-Jährige vier Jahre lang hervorragende Arbeit. Künftig wird er auf seinen jetzigen Arbeitgeber dann wohl als Gegner treffen.