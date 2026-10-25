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Bundesliga

Badé-Schock bei Bayer: „Komplett weg“

von Dominik Sandler - Quelle: DAZN
1 min.
Loic Badé nach dem Zusammenstoß @Maxppp

Die Niederlage von Bayer Leverkusen gegen die TSG Hoffenheim (0:3) wurde durch die Verletzung von Innenverteidiger Loïc Badé überschattet. Nach einem heftigen Zusammenprall mit Max Moerstedt (20) blieb der Franzose lange liegen und musste per Trage vom Feld gebracht werden. Wie Trainer Carles Martínez bei ‚DAZN‘ sagte, sei der Abwehrspieler auf dem Platz nicht wirklich ansprechbar gewesen.

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Der 26-Jährige sei sogar rund eineinhalb Minuten „komplett weg“ gewesen, so der Spanier weiter. „Das Wichtigste ist jetzt natürlich, dass es ihm gut geht. Er unterhält sich mit uns. Er ist gerade unter der Dusche. Wenn alles normal verläuft, wird er mit uns zurückkommen und so weitermachen wie bisher“, so Martínez.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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