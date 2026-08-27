Werder-Boss spricht Machtwort bei Stage

Jens Stage (29) wird Werder Bremen in diesem Transferfenster nicht mehr verlassen. Das macht SVW-Sportchef Clemens Fritz gegenüber der ‚DeichStube‘ deutlich: „Wir werden Jens in diesem Sommer nicht mehr abgeben. Das Thema hat sich endgültig erledigt. Das ist mit ihm klar so besprochen.“ Bereits vor wenigen Tagen war durchgesickert, dass sich die Grün-Weißen in der Causa Stage eine klare interne Deadline bis zum Pflichtspielauftakt gesetzt hatten.

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Der Däne hatte in den vergangenen Wochen mit einem Abgang vom Nordklub geliebäugelt. Doch weder die TSG Hoffenheim noch Panathinaikos Athen konnten sich mit Werder auf eine Ablösesumme für den Mittelfeldspieler einigen. Der zentrale Mittelfeldspieler steht noch bis 2028 in Bremen unter Vertrag und „identifiziert sich weiterhin komplett mit Werder, ist sportlich enorm wichtig für uns und wird auch in der neuen Saison ein unumstrittener Führungsspieler für uns sein“, so Fritz.