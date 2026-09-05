Transfer-Spur bei Benzema enthüllt

Karim Benzema hat zuletzt offenbar mit einer Rückkehr zu Olympique Lyon geflirtet. Für die entsprechende Idee zeigte sich der ehemalige Weltfußballer laut der ‚L’Équipe‘ begeistert, mittlerweile sei der Vorschlag aber wieder vom Tisch.

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Hintergrund: Benzema löste vor einer Woche seinen bis 2030 datierten Vertrag bei Al Hilal auf. Der 38-jährige Stürmer will nun sorgfältig abwägen, wo er seine Karriere womöglich ausklingen lässt.