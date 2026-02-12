Gregoritsch will in Augsburg bleiben

Geht es nach Michael Gregoritsch, steht er auch in der kommenden Saison beim FC Augsburg unter Vertrag. Vom ‚kicker‘ gefragt, ob er sich eine dauerhafte Rückkehr vorstellen kann, antwortet die Leihgabe von Bröndby IF deutlich: „Auf jeden Fall. Ich bin mit dem Bewusstsein zurückgekehrt, dass ich länger bleiben könnte. Ich kenne Verein und Stadt, die Eingliederung war sehr einfach.“

Die Winter-Rückkehr in die Fuggerstadt hat sich schon jetzt ausgezahlt, nach fünf Spielen steht Gregoritsch bei zwei Toren. „Zuletzt war ich ein halbes Jahr im europäischen Ausland, das hat sich für alle Beteiligten nicht so entwickelt wie erhofft. Deshalb ist es eine gute Geschichte, wie sich der Wechsel ergeben hat“, so der 31-Jährige.