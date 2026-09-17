Nick Woltemade hat nach einigen Startschwierigkeiten samt Medienschelte sein erstes Erfolgserlebnis im Trikot von Juventus Turin zu verbuchen. Bei der Europa League-Partie gegen die NEC Nijmegen traf Woltemade per Elfmeter zum 3:0.

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Der 24-jährige Offensivspieler war in diesem Sommer per Leihe von Newcastle United zu den Bianconeri gewechselt. In seinen ersten beiden Spielen kam er als Joker zum Einsatz, heute stand Woltemade in der Startelf von Juve-Trainer Luciano Spalletti.