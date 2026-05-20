Kehrtwende um Bayern-Leihgabe Fernández?

Ob Javier Fernández auch in der kommenden Saison für den 1. FC Nürnberg auflaufen wird, ist derzeit noch unklar. Nach Informationen der ‚Bild‘ kann der FC Bayern den 19-jährigen Spanier bis zum 15. Juni von seiner Leihe zurückbeordern – selbst wenn die von Nürnberg anvisierte Verlängerung des Leihvertrags bis dahin unterschrieben wurde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Franken teilten am vergangenen Wochenende mit, dass Fernández „auch für die kommende Saison beim 1. FC Nürnberg eingeplant“ sei, das einjährige Leihgeschäft also um ein weiteres Jahr verlängert werden soll. Dass es dazu kommt, ist aufgrund der Klausel nicht gesichert. Aus welchem Grund der Rekordmeister von genanntem Passus Gebrauch machen sollte, geht aus dem Bericht nicht hervor.