DFB-Verletzungssorgen: Vier Optionen für Nagelsmann

Wenige Monate vor der Weltmeisterschaft sorgte Julian Nagelsmann zunächst mit seinem Vorwarnungsinterview im ‚kicker‘ und dann mit der Kadernominierung für die Testspiele gegen die Schweiz (27. März) und Ghana (30. März) für gehörigen Zündstoff. Besonders die Nicht-Nominierung von Angelo Stiller (24/VfB Stuttgart) sorgte für Kontroversen.

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Nagelsmann hatte im ‚kicker‘ angekündigt: „Natürlich kann sich auch danach noch etwas ändern, aber generell ist die Grundidee, dass der März-Kader und das WM-Aufgebot artverwandt sind.“ Doch die aktuellen Verletzungsmeldungen sorgen für eine neue Situation – und eine Chance für Stiller.

Goretzka plus X

Denn besonders auf der Doppelsechs muss Nagelsmann kreativ werden. Es wirkt so, als habe sich der Bundestrainer auf Leon Goretzka (31/FC Bayern) festgelegt. Dieser soll entweder von Aleksandar Pavlovic (21/FC Bayern) oder Felix Nmecha (25/Borussia Dortmund) flankiert werden. Beide fallen jedoch aktuell kurzfristig aus.

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Pavlovic leidet an Hüftproblemen, Nmecha hat sich eine Außenbandverletzung im Knie zugezogen und muss wochenlang pausieren. Es muss also improvisiert werden, Stiller wurde bereits vom Bundestrainer nachnominiert. Die Frage ist nun, wer die Chance erhält, sich neben Goretzka zu beweisen. Optionen gibt es mehrere:

Angelo Stiller (24/VfB Stuttgart)

Der Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld des Bundesligadritten erfährt vor allem in der breiten Öffentlichkeit eine große Unterstützung. Der feine Techniker könnte auch beim DFB das Spielgeschehen an sich reißen und dem Bundestrainer Argumente für eine Nominierung im Sommer liefern. Dieser würde Stiller jedoch nach eigener Aussage als Ersatzspieler nicht mit zur WM nehmen. Fraglich also, ob der 24-Jährige wirklich aufläuft.

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Pascal Groß (34/Brighton & Hove Albion)

Der Routinier konnte als Spätberufener rund um die Heim-Europameisterschaft vor zwei Jahren überzeugen. Beim Turnier selbst reichte es dann jedoch nur für eine Halbzeit im Eröffnungsspiel gegen Schottland (5:1). Groß ist ein zuverlässiger und spielstarker Backup und jederzeit einsatzbereit.

Anton Stach (27/Leeds United)

Eigentlich ist der England-Legionär eher die Alternative zu Goretzka, kann jedoch auch den tieferen Part auf der Doppelsechs übernehmen. Bei Kellerkind Leeds United sammelte der ehemalige Hoffenheimer sieben Scorerpunkte in 26 Ligaspielen. Stachs Nominierung war für einige Experten überfällig. Es wäre daher überraschend, wenn er seine Chance nicht bekommen würde.

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Joshua Kimmich (31/FC Bayern)

Die letzte und stets inhärente Lösung wäre es, Kimmich auf die Sechs zu beordern, auf der sich der DFB-Kapitän am wohlsten fühlt. Doch würde dies dem Sinn der Testländerspiele widersprechen, da Nagelsmann den 31-Jährigen – Stand jetzt – im Sommer fest als Rechtsverteidiger einplant.