BVB: Wer folgt auf Süle, Özcan & Brandt?

Niklas Süle (30), Salih Özcan (28) und Julian Brandt (29) werden Borussia Dortmund mit Ablauf ihrer Verträge im Sommer ablösefrei verlassen. Völlig offen ist zur Stunde noch, wie der BVB die Kaderlücken füllen möchte.

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Einige Kandidaten hat der Bundesligist aber unlängst ins Visier genommen. Für die Innenverteidigung sind unter anderem Joane Gadou (19/RB Salzburg) und Marcos Senesi (28) ein Thema. Die ‚Bild‘ schließt sogar nicht aus, dass die Borussia beide Abwehrspieler an Bord holen möchte – selbst im Falle einer Verlängerung mit Nico Schlotterbeck (26).

Für das defensive Mittelfeld fahnden die Verantwortlichen nach einem zweikampfstarken Abräumer, der Felix Nmecha (25) den Rücken freiräumen soll. Potenziell könnte der zwischenzeitlich gehandelte Aleksandar Stanković (20/FC Brügge) ins gesuchte Profil passen, er soll aber ein Comeback bei Inter Mailand präferieren, das ihn per Rückkaufklausel für 23 Millionen Euro zurückholen kann.

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Viele Namen gehandelt

Spannend wird darüber hinaus, wer an der Strobelallee auf Brandt folgt. Archie Gray (20/Tottenham Hotspur) dürfte nach dem Nmecha-Deal zu teuer sein. Ex-Dortmunder Jadon Sancho (25) würde dagegen keine Ablöse kosten, läuft der Vertrag des aktuell an Aston Villa verliehenen Offensivspielers bei Manchester United doch in wenigen Monaten aus. Zudem wäre der Engländer wohl zu Gehaltseinbußen bereit.

Beim BVB sind allerdings längst nicht alle Entscheider von einer erneuten Sancho-Rückholaktion überzeugt. In der Folge befinden sich vielversprechende Alternativen im Fokus, darunter Bundesliga-Senkrechtstarter Said El Mala (19/1. FC Köln). Und da sich weitere Abgänge abzeichnen, wird in Dortmund in den kommenden Wochen sicherlich noch über weitere Namen diskutiert werden.