Bei seinem Wechsel vom AC Florenz zu Brighton & Hove Albion im Sommer 2023 kostete Igor Julio stolze 16,5 Millionen Euro Ablöse. So viel kann Schalke 04 natürlich nicht aufbringen, es gibt jedoch offenbar Wege, damit man in den Verhandlungen mit Brighton zusammenfindet.

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Laut ‚Sky‘ sind die Engländer bereit, „Brücken zu bauen“, damit Igor nach seiner persönlichen Einigung mit S04 den Weg zum Bundesliga-Aufsteiger findet. Konkret heißt das: Statt einer Leihe mit Kaufoption ist nun eine Leihe mit Kaufpflicht im Gespräch.

Diese würde Brighton Ablöseeinnahmen im Sommer 2027 garantieren und Schalke Zeit verschaffen, das nötige Kleingeld für Igor zusammenzukratzen. Im Gegenzug darf man damit rechnen, dass eine etwaige Leihgebühr geringer ausfällt.

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Igor soll die Schalker Abwehrreihe verstärken. Der Linksfuß kann sowohl innen als auch außen verteidigen und bringt mit seinen 28 Jahren einen ganzen Batzen Erfahrung aus Österreich, Italien und England mit.