Bayern intensiviert Bemühungen um Asllani

Fisnik Asllanis Vertrag bei der TSG Hoffenheim läuft bis 2029. Dass der 23-Jährige diesen erfüllt, ist aber so gut wie ausgeschlossen. Grund dafür ist eine schriftlich fixierte Ausstiegsklausel, die ihm den nächsten Karriereschritt im kommenden Sommer ermöglicht.

Die Fährte gewittert hat der FC Bayern. Das Interesse des Rekordmeisters an Asllani ist seit Längerem bekannt, laut ‚Sky‘ nimmt ein Wechsel nun aber immer konkreter Gestalt an. Demzufolge sind die Bayern sowohl über die Details der Ausstiegsklausel als auch über Asllanis Gehaltsvorstellungen informiert.

Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund seien von der Entwicklung des Stürmers begeistert. Dem Bezahlsender zufolge wollen die Münchner zeitnah aktiv werden, um der großen Konkurrenz aus dem Weg zu gehen. Sollte sich Asllani nämlich mit dem Kosovo für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr qualifizieren, könnte er sich dort noch weiter ins Rampenlicht spielen. Das möchten die Bayern möglichst vermeiden.