FC Bayern: Flick weicht Zukunftsfrage erneut aus

Hansi Flick vermeidet weiterhin ein Bekenntnis zum FC Bayern. Im Anschluss an den 1:0-Sieg im Spitzenspiel bei RB Leipzig am gestrigen Samstagabend sagte der Trainer bei ‚Sky‘: „Nach dieser Saison gehe ich erstmal in den Urlaub. Alles, was danach kommt, da habe ich alles schon zu gesagt.“

Flicks Vertrag läuft noch bis 2023, Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge kündigte bereits an, dass der Coach diesen erfüllen werde. Allerdings gibt es Spannungen mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Zudem soll Flick der vakante Job des Bundestrainers reizen