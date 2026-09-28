Noch immer ist Raheem Sterling auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber. Nach FT-Informationen wurde der 31-jährige Engländer in den vergangenen Tagen unter anderem dem AC Le Havre sowie einem weiteren Klub aus der Ligue 1 angeboten. Beide Vereine haben sich aber gegen eine Verpflichtung entschieden.

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Sterling ist nach seinem halbjährigen Engagement bei Feyenoord Rotterdam seit dem Sommer vereinslos. Abseits des Platzes machte der ehemalige englische Nationalspieler zudem zuletzt negativ auf sich aufmerksam, als er unter Mitführung von Lachgas einen Unfall verursachte. Inzwischen ist Sterling bereit, große Gehaltseinbußen hinzunehmen, um wieder einen neuen Klub zu finden.