Union-Talent Gray unterschreibt Profivertrag
Mekhi Gray bleibt Union Berlin erhalten. Wie die Köpenicker mitteilen, hat der Nachwuchsstürmer seinen erstern Profivertrag beim Bundesligisten unterschrieben. Über die konkrete Dauer des Kontrakts gibt es keine Angabe.
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Mekhi bleibt eisern! 🔴⚪️✊— 1. FC Union Berlin (@fcunion) June 29, 2026
Vom #FCUNachwuchs bis in Profitraining: Der 1. FC Union Berlin hat seinen Nachwuchsstürmer Mekhi #Gray langfristig an den Verein gebunden.
🔗 https://t.co/wuK0DAKETP#FCUnion pic.twitter.com/y6iKhEGdtH
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