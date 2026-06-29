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Union-Talent Gray unterschreibt Profivertrag

Mekhi Gray bleibt Union Berlin erhalten. Wie die Köpenicker mitteilen, hat der Nachwuchsstürmer seinen erstern Profivertrag beim Bundesligisten unterschrieben. Über die konkrete Dauer des Kontrakts gibt es keine Angabe.

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veröffentlicht am - Aktualisiert am
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