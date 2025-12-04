Winter-Wechsel: Manzambi trifft Entscheidung

Trotz des kometenhaften Aufstiegs von Johan Manzambi muss der SC Freiburg wohl nicht mit einem Abgang des Mittelfeldspielers im Winter rechnen. Der 20-Jährige will mindestens bis Sommer im Breisgau bleiben, um gesichert Spielzeit zu erhalten und sich so für die Nationalmannschaft der Schweiz und die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2026 zu empfehlen, berichtet ‚Sky‘.

Den Freiburgern sitzt jedoch die SSC Neapel im Nacken. Weiterhin sind die Italiener an Manzambi interessiert, heißt es. Die Neapolitaner hatten sogar einen Vorstoß im Januar im Sinn, da Ersatz für den verletzten Kevin De Bruyne (34) benötigt wird. Offenbar beißt Napoli im Winter aber auf Granit bei Freiburg – und bei Manzambi.