Nach böser Klatsche: Jaissle rechtfertigt sich

Matthias Jaissle muss in der Premier League den ersten großen Dämpfer mit seinem neuen Klub Newcastle United hinnehmen. Im Duell mit Leeds United gerieten die Magpies mit 1:4 unter die Räder und stürzten auf Platz zwölf in der Premier League-Tabelle ab, was der deutsche Coach gegenüber ‚DAZN‘ nüchtern analysierte: „Es war nicht nur eine Sache, die schiefgelaufen ist. Die erste Halbzeit war definitiv enttäuschend, weil wir die Grundlagen des Fußballs nicht auf den Platz bringen konnten. Wir konnten mit der Intensität von Leeds nicht mithalten, und dann wird es schwer, ein Spiel in der Premier League zu gewinnen.“

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Solche Rückschläge seien allerdings eingepreist gewesen: „Ich habe den Jungs nach dem Spiel gesagt, dass uns schon vor ein paar Wochen bewusst war, dass wir mit diesem jungen Kader vor Herausforderungen stehen werden. Wir werden Höhen und Tiefen erleben. Das war ein schwerer Rückschlag, ein harter Abend mit einer deutlichen Niederlage. Aber uns bleibt nichts anderes übrig, als daraus zu lernen. Das Wichtigste ist immer, dass man jetzt die richtige Reaktion zeigt. Das können wir am Samstag tun.“ Dann empfängt Newcastle Aufsteiger Hull City, Anstoß ist um 16 Uhr.