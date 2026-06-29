Günstiger als gedacht: Diomande-Transfer vor dem Abschluss?

Das ging schnell: Nur wenige Tage, nachdem Yan Diomande sein klares Bekenntnis zu einer weiteren Saison bei RB Leipzig zurückgenommen hatte, erfolgte die Meldung einer grundsätzlichen Einigung mit Paris St. Germain auf einen Fünfjahresvertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut ‚L’Équipe‘ könnte der Wechsel sogar zeitnah festgezurrt werden, da auch die beiden Klubs bereits in „intensiven“ Verhandlungen um den Transfer stehen. Der FC Liverpool, der ebenfalls ein Auge auf den ivorischen WM-Fahrer geworfen hat, war zuletzt mit einem ersten Angebot jenseits der 100 Millionen Euro abgeblitzt. Wie die französische Sportzeitung berichtet, könnte der Transfer für PSG jedoch deutlich günstiger werden.

Klub-Bosse pflegen gute Beziehungen

Zum einen durch die klare Präferenz des 19-Jährigen, der sich auf den französischen Hauptstadtklub festgelegt hat. Zum anderen habe „Paris einen Trumpf in der Hand, um die Summe zu senken“. Dabei handele es sich um die enge und freundschaftliche Beziehung zwischen RB-Boss Oliver Mintzlaff und Nasser Al-Khelaïfi, dem Präsidenten des Scheichklubs.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beide Männer verstehen sich sehr gut und stehen in regelmäßigem Austausch, wie auch die Qatar Sports Investment (QSI), die als Mehrheitsaktionär von PSG auftritt, und der Red Bull-Konzern, die in vielen Bereichen zusammenarbeiten.

Deal bereits vor Abschluss?

PSG hoffe daher auf einen zügigen Abschluss des Deals, damit Diomande direkt nach seinem WM-Urlaub in der Hauptstadt auflaufen kann. Laut ‚L’Équipe‘ „standen auch die Verhandlungen zwischen den Vereinen am Sonntagabend kurz vor dem Abschluss“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Und das, obwohl Mitzlaff noch Ende April erklärt hatte: „Wenn ich der Sportdirektor wäre, würde ich diesen jungen Spieler nicht verkaufen – egal, welcher Preis geboten würde.“