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Bundesliga

FC Bayern: Olise der Beste der Welt

von Simon Martis - Quelle: kicker
1 min.
Michael Olise beim Torjubel @Maxppp

Kein Spieler hat die Bundesliga-Profis in der vergangenen Saison so beeindruckt wie Michael Olise. Bei der traditionellen Spieler-Umfrage des ‚kicker‘ hat der Franzose gleich doppelt abgeräumt. 199 Bundesliga-Profis wählten den Flügelspieler des FC Bayern München sowohl zum besten Feldspieler der Bundesliga als auch zum derzeit besten Offensivspieler der Welt. Bei der Wahl zum beeindruckendsten Bundesliga-Profi erhielt der Linksfuß 40,7 Prozent der Stimmen und lag damit deutlich vor den Youngsters Yan Diomande (19/15,1 Prozent) und Luka Vuskovic (19/11,1 Prozent).

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Besonders bemerkenswert: In der Kategorie „Bester Offensivspieler der Welt“ setzte sich Olise ebenfalls klar durch. Mit 33,2 Prozent der Stimmen landete der 24-Jährige vor Lamine Yamal (18/18,6 Prozent) und seinem Bayern-Teamkollegen Harry Kane (32/14,1 Prozent). Olise kam in der vergangenen Bundesliga-Saison auf starke 15 Tore und 21 Vorlagen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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