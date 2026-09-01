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Offiziell Premier League

76 Millionen: Ndiaye zu Manchester City

Manchester City tätigt am Deadline Day noch einen kostspieligen Transfer. Iliman Ndiaye kommt vom FC Everton.

von David Hamza
1 min.
Iliman Ndiaye jubelt aufreizend @Maxppp

Manchester City hat die gewünschte Offensiv-Verstärkung beim FC Everton gefunden. Iliman Ndiaye wechselt von den Toffees zu den Skyblues. Der 26-jährige Außenstürmer unterschreibt bis 2031 und kostet inklusive Boni rund 76 Millionen Euro.

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Die erste Wahl ist Ndiaye bei City nicht, unter anderem Cody Gakpo (27/FC Liverpool) befand sich auf der Prioritätenliste weiter oben, war aber nicht zu bekommen.

Ndiaye stand derweil kurz vor einem Wechsel zu Tottenham Hotspur, ehe Manchester dazwischengrätschte. Die Spurs leihen stattdessen voraussichtlich Mykhaylo Mudryk (25) vom FC Chelsea aus.

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Everton hatte Ndiaye vor zwei Jahren für 18 Millionen Euro von Olympique Marseille geholt. In 74 Einsätzen für den Premier League-Klub sammelte der senegalesische Nationalspieler 21 Scorerpunkte (17 Tore, vier Vorlagen).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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