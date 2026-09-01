Manchester City hat die gewünschte Offensiv-Verstärkung beim FC Everton gefunden. Iliman Ndiaye wechselt von den Toffees zu den Skyblues. Der 26-jährige Außenstürmer unterschreibt bis 2031 und kostet inklusive Boni rund 76 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die erste Wahl ist Ndiaye bei City nicht, unter anderem Cody Gakpo (27/FC Liverpool) befand sich auf der Prioritätenliste weiter oben, war aber nicht zu bekommen.

Welcome to City, Iliman 🩵 pic.twitter.com/u3WWUpVQOg — Manchester City (@ManCity) September 1, 2026

Ndiaye stand derweil kurz vor einem Wechsel zu Tottenham Hotspur, ehe Manchester dazwischengrätschte. Die Spurs leihen stattdessen voraussichtlich Mykhaylo Mudryk (25) vom FC Chelsea aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Everton hatte Ndiaye vor zwei Jahren für 18 Millionen Euro von Olympique Marseille geholt. In 74 Einsätzen für den Premier League-Klub sammelte der senegalesische Nationalspieler 21 Scorerpunkte (17 Tore, vier Vorlagen).