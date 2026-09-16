Die langfristige Zukunft von Hasan Kurucay beim FC Schalke 04 ist derzeit noch ungewiss. Nach Informationen der ‚WAZ‘ beinhaltet der 2027 auslaufende Vertrag des Innenverteidigers keine Option auf eine Verlängerung. Gespräche über einen neuen Kontrakt stehen bislang nicht an. Dabei gehörte der Türke in allen bisherigen Saisonspielen der Knappen zur Startelf.

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Im vergangenen Transferfenster hatte unter anderem Trabzonspor die Fühler nach Kurucay ausgestreckt. In Gelsenkirchen besitzt der Abwehrspieler jedoch eine hohe Wertschätzung – allen voran bei Frank Baumann. „Wir sind mit Hasans Entwicklung zufrieden, und zwar auf und außerhalb des Platzes. Hasan ist jemand, der klar seine Meinung sagt, das ist gut für die Gruppe“, erklärt der Schalker Sportvorstand gegenüber der ‚WAZ‘ und führt aus: „Sportlich war er in der zweiten Liga der beste Aufbauspieler, jetzt hat er seinen Stammplatz verteidigt, obwohl er große Konkurrenz hat.“