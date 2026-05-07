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Bundesliga

FCA vor Gregoritsch-Kauf

von David Hamza - Quelle: kicker
Michael Gregoritsch stellt sich den Fragen der Reporter @Maxppp

Michael Gregoritsch bleibt voraussichtlich beim FC Augsburg. Einem Bericht des ‚kicker‘ zufolge geht die Tendenz dahin, dass der FC Augsburg die mit Bröndby IF vereinbarte Kaufoption in sechsstelliger Höhe ziehen wird. „Alles andere […] käme einer Überraschung gleich“, so das Fachmagazin.

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Gregoritsch war im Januar nach Augsburg zurückgekehrt, seitdem erzielte der 32-jährige Stürmer in 15 Einsätzen vier Tore und legte drei Treffer auf.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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