Sporting: Transferstreit um Fernandes

Zwischen Sporting Lissabon und Sampdoria Genua bahnt sich ein Transferstreit um Bruno Fernandes an. Laut der ‚A Bola‘ fordern die Italiener von den Portugiesen eine Zahlung in Höhe von 4,65 Millionen Euro ein. Beim Wechsel des 25-Jährigen von Genua nach Lissabon im Jahr 2017 soll eine Klausel vertraglich verankert worden sein, die Sampdoria zehn Prozent am Gewinn aus einem Weiterverkauf zusichert.

Da Fernandes im Winter für 55 Millionen Euro zu Manchester United wechselte, pochen die Italiener nun auf die Summe. Sporting scheint an der Rechtmäßigkeit dieser Forderung zu zweifeln. Nach einem Angriff von Fans auf das Team hatte Fernandes wie viele andere Sporting-Spieler ihren Vertrag gekündigt. Anders als einige Teamkollegen entschied sich der Mittelfeldspieler dann aber, einen neuen Vertrag zu unterschreiben. Die Zehn-Prozent-Klausel sei aus Sicht der Portugiesen verfallen. Falls sich die Parteien nicht einigen können, könnte der Fall vor die FIFA gehen.