Mata verlässt United

Juan Mata und Manchester United gehen getrennte Wege. Wie die Red Devils offiziell bekanntgeben, wird der spanische Offensivspieler den Verein verlassen. Matas Kontrakt beim englischen Rekordmeister läuft zum Ende des Monats aus.

In 285 Pflichtspielen gelangen dem 34-Jährigen 51 Treffer und 47 Assists. Mit United gewann der technisch beschlagene Linksfuß unter anderem die Europa League und den FA Cup. An interessierten Klubs mangelt es dem ehemaligen Nationalspieler nicht. Real Sociedad San Sebastián, Betis Sevilla sowie der FC Valencia sollen Mata im Visier haben ebenso wie die Mailänder Klubs AC und Inter.

Thank you for everything, @JuanMata8 — you'll be missed 🔴#MUFC