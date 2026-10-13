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Bundesliga

BVB bekräftigt Anton-Plan

von Fabian Ley - Quelle: Sky
1 min.
Waldemar Anton bei einer Medienrunde @Maxppp

Borussia Dortmund will den Vertrag mit Waldemar Anton (30) unbedingt verlängern. „Aus unserer Wertschätzung haben wir nie einen Hehl gemacht. Er ist ein Spieler mit unheimlicher Qualität und Führungseigenschaften, auch in der Kabine. Es ist klar, dass wir solche Spieler möglichst lange beim BVB sehen wollen – gerne auch über seine aktuelle Vertragslaufzeit bis 2028 hinaus“, bekräftigt Sport-Geschäftsführer Lars Ricken gegenüber ‚Sky‘.

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Die Gespräche mit dem Innenverteidiger sind angelaufen, der entsprechende Austausch fand zu Beginn der vergangenen Woche statt. Anton hat sich seit seinem 22,5 Millionen Euro teuren Wechsel vom VfB Stuttgart im Sommer 2024 zum Leistungsträger beim BVB gemausert. 94 Einsätze im schwarz-gelben Trikot stehen auf dem Konto des deutschen Nationalspielers (17 Länderspiele).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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