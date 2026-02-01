Menü Suche
Boga leihweise zu Juve

von Tristan Bernert - Quelle: juventus.com
1 min.
Jérémie Boga @Maxppp

Juventus Turin schlägt kurz vor Ende des Winter-Transferfensters noch einmal zu. Vom OGC Nizza wechselt Jérémie Boga zur Alten Dame. Nach offiziellen Klubangaben handelt es sich um eine halbjährige Leihe mit Kaufoption in Höhe von 4,8 Millionen Euro.

JuventusFC 🇬🇧🇺🇸
✍️ Welcome to Juventus, Jeremie Boga! 🤩

@Jeep
Boga war 2023 zu Nizza gewechselt, blickt dort aber auf eine durchwachsene Hinrunde zurück. In der Serie A ist der 29-jährige Ivorer kein Unbekannter. Zwischen 2018 und 2023 dribbelte er bei Sassuolo Calcio und Atalanta Bergamo den Flügel entlang.

Serie A
Juventus
Nizza
Jérémie Boga

Serie A Serie A
Juventus Logo Juventus Turin
Nizza Logo OGC Nizza
Jérémie Boga Jérémie Boga
