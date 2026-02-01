Boga leihweise zu Juve

Juventus Turin schlägt kurz vor Ende des Winter-Transferfensters noch einmal zu. Vom OGC Nizza wechselt Jérémie Boga zur Alten Dame. Nach offiziellen Klubangaben handelt es sich um eine halbjährige Leihe mit Kaufoption in Höhe von 4,8 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Boga war 2023 zu Nizza gewechselt, blickt dort aber auf eine durchwachsene Hinrunde zurück. In der Serie A ist der 29-jährige Ivorer kein Unbekannter. Zwischen 2018 und 2023 dribbelte er bei Sassuolo Calcio und Atalanta Bergamo den Flügel entlang.