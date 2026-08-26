Medien: Fort-Transfer zum BVB geplatzt

Beim FC Barcelona hat Héctor Fort keine Zukunft mehr, ein Wechsel in diesem Sommer gilt schon länger als sicher. Borussia Dortmund hat die Chance gewittert und den Spanier lange intensiv bearbeitet. So weit, dass der Rechtsverteidiger den Schritt an die Strobelallee unbedingt gehen wollte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt hatte sich Real Sociedad trotz einer Absage noch einmal eingeschaltet und versucht, den Transfer zu hijacken – offenbar mit Erfolg. Laut dem vereinsnahen Portal ‚Jijantes‘ hat sich Fort inzwischen für einen Transfer ins Baskenland entschieden. Am heutigen Mittwoch hatten sich seine Berater mit Barça-Sportdirektor Deco getroffen, dabei ist die Entscheidung offenbar zugunsten der Spanier gefallen.

Update (17:22): Wie Fabrizio Romano berichtet, haben sich die beiden Klubs inzwischen vollständig geeinigt. Die Katalanen sichern sich eine Rückkaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Letzte Details müssen dem Bericht zufolge noch geklärt werden, dann ist der Wechsel durch. Die Katalanen kassieren dem Vernehmen nach acht Millionen Euro und behalten 50 Prozent der Transferrechte. Der BVB muss sich wohl oder übel auf die Suche nach einer neuen Option machen. Viel Zeit bleibt dafür nicht mehr, am kommenden Dienstag (20 Uhr) schließt das Transferfenster in Deutschland.